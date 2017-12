Maqedonia në pritje të propozimit të Nimetzit për emrin

Frika se identiteti maqedonas është kërcënuar, do të largohet me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, tha Ministri i Jashtëm maqedonas, Nikolla Dimitrov.

Në një intervistë në Alsat, ai theksoi se nuk mund të pranohet asgjë që do të ishte keq, sa për të pasur një zgjidhje. Ai pret që ndërmjetësi Matthew Nimetz të dalë me një ofertë konkrete për këtë problem, kur të vlerësojë se çfarë mund të jetë objekt i diskutimeve të hollësishme.

Dimitrov para takimit me Nimetzin ka pasur takim me një përfaqësues të VMRO – DPMNE-së. Ai nuk dha më shumë hollësi. E ka informuar se si do të veprojë shteti në atë takim.

“Lënda e këtij kontesti – emri jonë, kjo e implikon dhe shkakton frikë dhe pikërisht për shkak të këtyre paqartësive, pavarësisht përgjigjes së ndërmjetësuesit, ne duhet të gjejmë mënyra për ta mbuluar atë frikë, sepse nuk do të ketë zgjidhje. E dyta, ajo që është në interes të Athinës është të bëjë një dallim midis shtetit tonë, Maqedonisë, dhe provincës së saj Maqedonisë, dhe ky dallim duhet të jetë sa më i pranueshëm për ne dhe i pranueshëm edhe për ta”, ka thënë Dimitrov.

Por, ish-ambasadori Risto Nikovski nuk pajtohet me qëndrimin e ministrit Dimitrov. Ndryshimi i emrit kushtetues, sipas Nikovskit, do të sjellë ndryshim të identitetit maqedonas.

“Të jeni të sigurt se ndërmjetësuesi e ka propozimin në çantë dhe tani është vetëm çështje teknike dhe taktike, si t’ia komunikojë atë popullit, dhe si të imponohet në Maqedoni, por që të mos shkaktojë ndonjë shpërthim të pakënaqësisë”, deklaroi ish ambasadori Nikovski.

Ndërkohë kryeparlamentari, Talat Xhaferi në një intervistë në Alsat, ditë më parë tha se deputetët kanë kapacitetin dhe legjitimitetin edhe në emër të qytetarëve të vendosin mbi ndryshimin eventual të emrit kushtetues.

Sot për këtë reagoi opozita. VMRO – DPMNE e dënoi deklaratën e Xhaferit dhe paralajmëroi se shumica nuk guxon të miratojë ndryshim të emrit pa u deklaruar qytetarët në referendum mbi zgjidhjen e propozuar. Mbeten në qëndrimin se nuk do të pranojnë propozim që do ta rrezikonte identitetin maqedonas, gjuhën dhe kulturën.