Erdogan sot në Athinë, është vizitë historike

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mbërrin në Athinë në orën 10:30 për një vizitë zyrtare, i ftuar nga homologu i tij grek Prokopis Pavlopoulos, të cilin do ta takojë rreth orës 12, pasi të vendosë një kurorë me lule në monumentin e “Ushtarit të panjohur” para Parlamentit grek.

Më pas, rreth orës 13:30 ai do të takohet me kryeministrin Tsipras, me të cilin do të mbajnë edhe një konferencë të përbashkët shtypi pak para orës 15. “Kjo vizitë është një mundësi për të bërë hapa përpara në miqësinë midis dy vendeve”, ka deklaruar kryeministri Tsipras.

Ndërsa në një intervistë për televizionin privat “SKAI”, Erdogan ka thënë se marrëdhëniet e këqija midis dy vendeve i përkasin së shkuarës, por ka kërkuar një rishikim të Traktatit të Lozanës, duke parashtruar përsëri kërkesën për deportimin e 8 ish-ushtarakëve turq, që u arratisën pas grushtit të dështuar shtetit, për në Greqi.

E menjëhershme ka qenë përgjigjja e Athinës zyrtare, në të cilën theksohet se Traktati i Lozanës është guri themeltar dhe i panegociueshëm, mbi të cilin mund të ndërtohet bashkëpunimi i sinqertë i të dyja vendeve. “Raportet mbi rishikimin e tij nuk kontribuojnë në klimën që përpiqemi të ndërtojmë në rajon”.

Qeveria greke synon në këtë vizitë të presidentit turk të mbajë të hapura urat e komunikimit me fqinjin e saj, duke marrë edhe një rol negociues midis Turqisë dhe BE-së, në një periudhë kur shumë qeveri europiane shprehen kundër integrimit të Ankarasë në BE.

Gjithashtu, Athina kërkon përveç zgjidhjes së çështjes qipriote, edhe një bashkëpunim të ngushtë për krizën e refugjatëve, si dhe për marrëdhëniet ekonomike.

Programi i presidentit turk përmban edhe takimin me udhëheqësin e opozitës, Mitsotakis, si dhe një darkë zyrtare mbrëmjen e së enjtes nga homologu i tij grek Pavlopoulos. Të premten, Erdogan viziton krahinën verilindore të Trakës, ku jeton pakica myslimane në Greqi.

Kjo konsiderohet vizitë historike, meqë është e para e një presidenti turk në Greqi pas 65 vjetësh.