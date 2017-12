Lufta për viktimat pa zë të Meksikës

Në orën pesë të mëngjesit, ata u zgjuan nga celulari. Nuk kishin vënë fare sy në gjumë – Carlos Saldana kishte qenë në spital një natë më parë, shkaku i problemeve të tij të zakonshme me lukth.

Ishte lutur që dhimbja t’i kalonte dhe Zoti do t’i jepte fuqi. Sot ishte bastisja, kulminacioni i viteve të përcjelljes së karteleve, të misioneve të përgjimit që shpresonte se do t’ia siguronin prehjen dhe ai do ta merrte vesh se ku ndodhej trupi i pajetë i së bijës së tij, shkruan “The New York Times”, transmeton “Koha Ditore”.

Për aq shumë kohë, ai u ishte përgjëruar zyrtarëve që të bëjnë diçka. Tani, ai nuk ishte i sigurt nëse do të mundë të ecte.

“Përse mu sot, Zot”, kishte murmuritur në spital. “Sa shumë e kam pritur këtë gjë”.

Gjashtë vjetët e kaluar, Saldana i kishte kaluar duke e kërkuar të bijën e tij Karla, duke e tejkaluar secilën pengesë me obsesion që shkonte në kufijtë e çmendurisë – duke u përballur me kërcënime të karteleve, indiferencën e qeverisë, shëndetin e ligë, madje edhe fëmijët e tij, që druanin se kjo gjueti e tij i kishte vënë ata në rrezik.

Vicky Delgadillo shikonte, derisa Saldana u ngrit me zor nga shtrati dhe e mori një shkop. Edhe ajo e kishte një vajzë të zhdukur, Yuneryn, të cilën Saldana tani e konsideronte si vajzë të veten. Gjatë dy vjetëve të kaluar, ai dhe Vicky kishin ndarë shtëpinë, jetën dhe dashurinë e lindur nga humbja. Ajo e kuptonte fiksimin, që Saldanas i ishte shndërruar në definicion të jetës. Edhe për të ishte ashtu... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

