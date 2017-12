Steinmeier krijon ura pёr formimin e qeverisё gjermane

Nё njё rreth tё ngushtё, presidenti u pёrpoq t'i afrojё krerёt e partive CDU, CSU dhe SPD. Por formimi i njё koalicioni me ata qё grinden pas humbjes sё zgjedhjeve nuk ёshtё i lehtё.

Kur do tё ketё Gjermania mё nё fund njё qeveri tё re? Kjo pyetje nuk mund tё marrё pёrgjigje tё prerё as pas takimit nё kёshtjellёn Bellevue, presidenca nё Berlin. Presidenti Frank-Walter Steinmeier i ftoi krerёt e partive nё njё raund konsultimi nё presidencё. Reth dy orё ai peshoi mundёsitё me kancelaren Angela Merkel, kryetarin e partisё kristiansociale (CSU) Horst Seehofer dhe me kryetarin e partisё socialdemokrate (SPD) Martin Schulz, nёse mund tё shmangen zgjedhjet e reja me njё koalcion tё ri me bazё tё gjerё mes dy partive popullore. Ende mbetet e paqartё nёse mund tё ketё lёvizje drejt njё koalicioni tё tillё. Pas takimit nё mbrёmje nuk u publikuan detaje. Pёrpjekja e parё pёr krijimin e qeverisё mes kristiandemokratёve/kristiansocialёve (CDU/CSU), liberalёve dhe ekologjistёve dёshtoi.

Nё botёn e jashtme shumё shohin me shqetёsim kёtё zhvillim nё vendin mё tё fuqishёm ekonomik tё BE-sё, ku edhe dhjetё javё pas zgjedhjeve ende nuk ka njё qeveri tё re. Socialdemokratёt pas humbjes nё zgjedhje e pёrjashtuan mundёsinё e pjesёmarrjes nё qeveri. Presidentit Steinmeier, i cili pёr njё kohё tё gjatё si ministёr i Jashtёm ka qenё kryediplomati nё vend, iu desh mjeshtёri diplomatike pёr tё gjetur fillin e bisedёs mes pjesёmarrёsve. Pikёnisja e kёtij ndёmjetёsimi ёshtё e ndёrlikuar. Nёse duhet tё pengohen zgjedhjet e reja, gjё qё po mundohet ta bёjё presidenti, atёherё mbeten vetёm dy opcione pёr krijimin e qeverisё: ose unioni konservator tё qeverisё me socialdemokratёt, ose kancelarja duhet tё drejtojё njё qeveri tё pakicёs.

Por kancelarja do ta shmangё me tё gjitha mundёsitё njё qeverisje tё pakicёs, sikurse ka theksuar ajo disa herё. Qёllimi i saj ёshtё mundёsisht sa mё shpejt tё drejtojё njё qeveri tё aftё tё veprojё edhe duke iu referuar vatrave ndёrkombёtare tё krizёs pёrreth Gjermanisё. Ndaj kancelarja ёshtё pёr njё vazhdim tё koaliconit me socialdemokratёt. Njё qeveri pakicë, sipas saj do tё bёnte qё shpejt tё kishte zgjedhje tё reja. Por nё radhёt e socialdemokratёve nёn drejtimin e Martin Schulz ёshtё mjaft e diskutueshme mundёsia e njё koaliconi me bazё tё gjerё. Pёrderisa Schulz pas zgjedhjeve e pёrjashti kёtё nё mёnyrё kategorike, tani do tё duhej tё shkelej ky premtim ndaj socialdemokratёve, pёr tё nisur bisedimet e koaliconit me CDU/CSU. Sidoqoftё sondzahet aktuale me elektoratin flasin pёr njё opcion tё tillё, qё SPD-ja tё vazhdojё koalicionin. Rreth 61 pёriqind e tё anketuarve e shohin kёtё si zgjidhje. Brenda SPD-sё 58 e mbёshtesin kёtё opcion.

Se si do tё vazhdojё pas konsultimeve tek presidenti, kjo mbetet ende e hapur. Tё gjithё pjesёmarrёsit nuk u prononcuan pёr hollёsi n ёpublik, duke deklaruar, se tё premten do tё informojnё opinionin. Mbete pra e pasigurtё nёse deri nё Krishtlindje nё Gjermani do tё mund tё nisin bisedimet e koalicionit pёr formimin e qeverisё mes CDU/CSU-sё dhe SPD-sё.