Juncker: Bisedimet e Brexitit do të kenë progres

Bruksel, 24 nëntor – Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker shprehu sot bindjen e tij se bisedimet e largimit të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian do të kenë progres duke i hapur rrugën vazhdimit të diskutimeve të tregtisë në dhjetor.

“Së fundmi ka patur zhvillime , nuk e di saktësisht drejtimin e tyre, por shpresoj të kenë një qëllim të mirë”, tha Juncker gjatë një samiti të BE-së, ku liderët e unionit po zhvillonin takime me homologët e tyre nga vendet e Evropës Lindore.

Juncker njoftoi se do të zhvillonte një takim me kryeministren britanike, Theresa May më 4 dhjetor, lidhur me progresin e bisedimeve mbi çështjen e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja.

Liderët e 27 vendeve anëtare të BE-së pas Brexit shpresojnë të kenë progres ndaj tri çështjeve si, të drejtat e qytetarëve, zgjidhja financiare dhe çështja e kufirit irlandez përpara se të vazhdojnë me bisedimet e tregtisë.

May deklaroi se ajo do të zhvillonte takime me krerët e BE-së lidhur mbi çështjen e Brexit në samitin e Bashkimit Evropian, për të biseduar rreth “diskutimeve dhe negociatave pozitive “.

Kryeministrja May nuk ka dhënë detaje mbi një përpjekje të mundshme konkrete për një zgjidhje financiare por ka theksuar se Britania e Madhe do të vazhdonte edhe në ardhmen partneritetin e thellë dhe të veçantë me BE-në.

“Një gjë është e qartë, ne duhet të ecim përpara së bashku”, shtoi ajo.