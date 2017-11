Sot, mbledhje e përbashkët e qeverive të Maqedonisë dhe Bullgarisë

Mundësitë për aktivizimin e marrëdhënieve mes ministrive të punëve të jashtme, interaksioni dhe ndihma e ndërsjellë gjatë katastrofave, përkrahja në stërvitje dhe përgatitja e ushtarëve të forcave të armatosura të Republikës së Maqedonisë, bashkëpunimi në sferën e telekomunikacioneve, investimet dhe energjetika, janë çështjet të cilat do t'i shqyrtojnë Qeveria e Maqedonisë dhe ajo e Bullgarisë në seancën e parë të përbashkët, që do të mbahet sot në Strumicë.

"Në bazë të marrëveshjeve të arritura dhe në pajtim me Marrëveshjen për miqësi, bashkëpunim dhe fqinjësi të mirë, do të nënshkruhen dokumente bilaterale. Avancimi i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë mes Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë do të shënohet me miratimin e deklaratës së përbashkët, informojnë sot nga Qeveria e RM-së.

Mbajtja e seancës së përbashkët është kontraktuar gjatë vizitës zyrtare të kryeministrit Bojko Borisov në Shkup në fillim të gushtit të këtij viti, kur është lidhur Marrëveshja për miqësi, bashkëpunim dhe fqinjësi të mirë mes dy shteteve.