Letra që Obama i la Trumpit para se të largohet

Pak ditë para se Barack Obama të linte Shtëpinë e Bardhë, për të hyrë presidenti aktual Donald Trump, u raportua se ai i ka lënë një letër këtij të fundit.

Kjo letër është kthyer në veprim tradicional që presidentët amerikanë u lënë pasuesve të tyre në Zyrën Ovale, shkruan Huffington Post, transmeton Koha.net.

Megjithatë, Trump atë kohë pati thënë se nuk do ta hap këtë letër, e madje as nuk do e bëjë publike për mediat.

Por gjatë ditës së djeshme, kjo letër u bë publike nga ana e Trumpit.

Letra e Obamës për Trumpin:

Urime për këtë hap të jashtëzakonshëm. Miliona njerëz kanë vënë shpresat e tyre në ju, dhe të gjithë ne, pavarësisht nga partia, ne duhet të shpresojmë për zgjerim prosperiteti dhe sigurie gjatë qëndrimit tuaj këtu.

Kjo është një zyre unike, pa një plan të qartë për sukses, kështu që nuk e di nëse ndonjë këshillë nga unë do të ishte e dobishme për ju. Megjithatë, më lejo të jap disa reflektime nga 8 vitet e fundit.

Së pari, ne të dy jemi bekuar në mënyra të ndryshme, me një pasuri të madhe e të mirë. Jo të gjithë janë me kaq me fat. Ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të ndërtuar më shumë sukses për çdo fëmijë dhe familje që është e gatshme të punojë shumë këtu.

Së dyti, lidershipi amerikan në këtë botë me të vërtetë është i domosdoshëm. Varet nga ne, nëpërmjet veprimit dhe shembullit, për të mbështetur rendin ndërkombëtar që është zgjeruar vazhdimisht që nga fundi i Luftës së Ftohtë dhe mbi të cilën varet pasuria dhe siguria jonë.

Së treti, ne jemi vetëm banorë të përkohshëm të kësaj zyre. Kjo na bën rojtarë të atyre institucioneve dhe traditave demokratike, si sundimi i ligjit, ndarja e pushteteve, mbrojtja e barabartë dhe liritë qytetare, që paraardhësit tanë luftuan. Pavarësisht nga shtytja dhe tërheqja e politikës ditore, ne duhet t’i lëmë ato instrumente të demokracisë sonë të paktën po aq të forta sa i gjetëm.

Dhe së fundi, gjej kohë për ngjarje dhe përgjegjësi për miqtë dhe familjen tënde.

Michelle dhe unë ju urojmë juve dhe Melanisë gjitha të mirat në fillimin e një aventure tuaj të mrekullueshme, dhe ta dini se jemi të gatshëm të ju ndihmojnë në çdo mënyrë.

Fat të mirë,

BO