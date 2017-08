Turqia fillon ndërtimin e murit në kufi me Iranin

Në kuadër të protokollit të nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare dhe Agjencisë së Kryeministrisë për Administrimin e Banesave Kolektive (TOKI) ka nisur ndërtimi i murit 144 km të gjatë në kufirin Turqi-Iran.

Në kuadër të protokollit të nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare dhe Agjencisë së Kryeministrisë për Administrimin e Banesave Kolektive (TOKI) ndërmjet provincave Arë (Ağrı) dhe Ëdër (Iğdır) do të ndërtohet “mur sigurie” në 5 etapa të ndryshme.

Me qëllim patrullimin e forcave të sigurisë prapa murit do të ndërtohet edhe “rruga e sigurisë” dhe 15 pika kalimit të kufirit do të pajisjen me xham antiplumb.