VMRO kundër projektligjit për gjuhët, thotë se bie ndesh me Kushtetutën

Nga partitë politike opozitare në Maqedoni, ndaj ligjit për gjuhët me reagim ka dalë VMRO DPMNE, e cila vlerëson se propozimi që përfshin gjuhën shqipe është në kundërshtim me Kushtetutën dhe si i tillë kjo parti nuk do ta mbështesë

“Mjafton të shikoni nenin 1 të Ligjit për Maqedoni dygjuhësore, të cilin e propozojnë Zaevi, Hazbi Lika dhe Radmila Sheqerinska, do të shihni se ky ligj dhe ky nen bien ndesh me normat kushtetuese të Kushtetutës së RM-së. Ne nuk mundemi e as nuk guxojmë të mbështesim një ligj që bie ndesh me Kushtetutën”, ka deklaruar deputeti Antonio Milloshoski, raporton AlsatM.

Së dyti, ka vijuar ai, VMRO prej kohësh kishte paralajmëruar, gjatë fushatës parazgjedhore dhe pas saj, se Zaev është një marionetë që nuk mbron interesat nacionale të Maqedonisë.

“Por ai i shet ato përmes platformës së Tiranës, përmes Marrëveshjes me Sofjen, me qëllim që t’u ikë veprave penale që ka bërë”, ka shtuar Milloshovski.