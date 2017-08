Kalorëset e vogla me ëndrra të mëdha

Nëntëvjeçarja Bujinlkham Damdinsuren rri ulur pranë motrave në gerin e familjes – tendën tradicionale në të cilat jetojnë familjet nomade nga Mongolia.

“Më pëlqen të fitoj”, thekson ajo, duke iu referuar garës prej 24 kilometrash me kuaj në të cilën do të garojë si kalorëse e vogël në ditën e nesërme, transmeton “Koha Ditore”.

Fëmija i mesëm i familjes ka vetëbesim besim të madh dhe do ta përfaqësojë familjen në garën prej pesëdhjetë kalorësesh, që do të jenë nën moshën dymbëdhjetëvjeçare. Në këtë garë të njohur me emrin Naadam, do të ketë edhe gara në hark.

Familja në “ger”

E gjithë familja po rri brenda gerit në këtë mëngjes. Ata jetojnë në stepat e krahinës Dundgovi, rreth treqind kilometra larg prej qytetit më të afërt... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

