Kongresi amerikan voton të martën për sanksione ndaj Rusisë

Në kundërpërgjigje të ndërhyrjes në zgjedhjet amerikane, një grup dypartiak udhëheqësish të Kongresit kanë rënë dakort për sanksione të reja për Rusinë, si dhe për miratimin e një neni që do të parandalonte lehtësimin e sanksioneve për Moskën nga Presidenti Donald Trump.

Fillimisht ishte paraqitur një projektligj në Dhomën e Përfaqësuesve për sanksione ndaj Iranit, të cilave më vonë iu shtuan edhe sanksionet për Korenë e Veriut.

Të martën, Dhoma e Përfaqësuesve do të votojë legjislacionin që do të përfshijë sanksione për të tre vendet: Rusinë, Iranin dhe Korenë e Veriut.

Shtëpia e Bardhë ka kundërshtuar paragrafin ku përcaktohet se do të duhet miratim i Kongresit për çdo rishikim të sanksioneve nga Presidenti Trump.

Ligjvënës nga të dyja kahet e politikës e kërkuan një masë të tillë për shkak të përpjekjeve të vazhdueshme të Presidentit Trump për marrëdhënie më të ngrohta me Rusinë. Sipas ligjit të ri, Presidentit Trump do t’i duhet të paraqesë një raport në Kongres, ku do të shpjegojë arsyet për heqjen e sanksioneve. Kongresi do të ketë në vazhdim 30 ditë për të zhvilluar seanca dëgjimore dhe për të votuar propozimin.