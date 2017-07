BE i jep ultimatum Hungarisë për ligjin që godet Sorosin

Bashkimi Evropian (BE) i ka dhënë sot ultimatum Hungarisë që në afat prej një muaji të ndryshojë ligjin për arsimin, i cili sipas mendimit të Brukselit nuk është në pajtim me vlerat e Unionit, në të kundërtën do të përballet me sanksione eventuale në gjykatë.

Nënkryetari i Komisionit Evropian Frans Timermans i bëri thirrje qeverisë hungareze që në afat brenda 30 ditësh të përgjigjet në kritikat e Brukselit me rastin e ligjit të ri për shkollim të lartë, i cili mund të mbyllë universitetin, themelues i të cilit është miliarderi amerikan George Soros.