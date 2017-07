Vendet arabe: Refuzimi i Katarit dëshmi se ka lidhje me terroristë

Refuzimi i kërkesës për të përmirësuar marrëdhëniet me Katarin është dëshmi se ky shtet ka lidhje me grupet terroriste, bëjnë të ditur katër vendet arabe që kanë ndërprerë marrëdhëniet me Katarin dhe kanë paralajmëruar se kundër Katarit do të ndërmarrin masa tjera kundërshtuese.

Në komunikatën e përbashkët të Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti, pasi që Katari refuzoi listën e tyre me 13 kërkesa, paralajmërohet se katër vendet do të ndërmarrin hapa politik dhe ekonomik kundër këtij shteti, transmeton Reuters.