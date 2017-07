“Bisedimet BE-Britani nuk do të përfundojnë brenda afatit”

Kryeministrja e Norvegjisë, Erna Solberg ka thënë sot se bisedimet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe për daljen nga Unioni me siguri se nuk do të përfundojnë me kohë, në fillim të vitit 2019, dhe se do të jenë të domosdoshme masa të përkohshme për arritjen e marrëveshjes finale.

“Mendoj se njerëzit kuptojnë se të gjitha detajet nuk mund të arrihen të negociohen, andaj do të ketë mjaft zgjidhje shtesë”, ka thënë Solberg.