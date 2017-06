Gjykata Supreme vendosi për imponim të ndalesës së udhëtimit të Trumpit

Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka hequr pjesërisht një urdhër të presidentit Donald Trump nga gjykata më e ulët në vend, që ndalonte udhëtimin për shtetasit e gjashtë vendeve me shumica myslimane.

Gjykatësit kanë thënë se kërkesa e Trump do të merret edhe njëherë në konsideratë në muajin tetor, ku do të vendoset se a do të mbështetet apo do të hedhet poshtë, shkruan BBC, transmeton Koha.net.

Gjykata Supreme ka thënë se nuk mund të mbështes urdhra që ndalojnë hyrjen e të huajve që nuk kanë ndonjë lidhje me SHBA.

Ndalesa imponohej për shtetasit e Iranit, Libisë, Somalisë, Sudanit, Sirisë dhe Jemenit, që përpiqen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara.