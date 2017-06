Migët rusë, shpejt, shumë shpejt, në Serbi

Ministri serb i Mbrojtjes Zoran Gjorgjeviq ka deklaruar se avionët luftarakë rusët të tipit "mig" do të jenë shpejt, shumë shpjet në Serbi, transmeton Koha.net.

Ai, duke u përgjigjur në pyetjen nëse avionët luftarakë rusë do të jenë në Serbi më 28 qershor, në ditën kur edhe një fabrike a armatimit në Uzhicë, në televizionin publik të Serbisë ka shtuar se deri më tash ka thënë se avionët do të arrijnë me kohë, ndërsa ka saktësuar se “arritja me kohë e avionëve është shpejt, shumë shpejt”.

Duke komentuar shqetësimin e SHBA-së për qendrën ruse në Nish, Gjorgjeviq ka thënë se Serbia është ushtarakisht neutrale.

Gjorgjeviq ka rikujtuar se Serbia nga shitja e armatimit sivjet prite të marrë mbi 1 miliard dollarë.