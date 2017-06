Serbët do të padisin NATO-n për bombardimet më 1999

Një grup ndërkombëtar juristësh akuzojnë NATO-n se ka përdorur bomba me uranium të varfëruar, gjatë bombardimeve në Serbi në vitin 1999.

Ekipi i drejtuar nga një jurist serb thotë se do të ngrejë së shpejti padi kundër Aleancës Veriatlantike, pasi përdorimi i këtyre bombave ka shtuar ndjeshëm rastet e të sëmurëve me kancer në Serbi.

Një ekip ligjor ndërkombëtar dyshon se NATO ka përdorur bomba me uranium të varfëruar, gjatë bombardimeve në Serbi në vitin 1999, transmeton abcnews. Grupi i përbërë nga juristë nga disa vende të botës, nga Serbia, vende të Bashkimit Europian, Rusia, Kina dhe India thotë se po përgatit një padi ndaj aleancës ushtarake veri-atlantike, pasi ka pretendon se ka siguruar fakte, që mbështesin akuzat.

Kryesuesi i ekipit, juristi serb Srgjan Aleksiq tha për mediat serbe se NATO ka përdorur 10 deri 15 ton uranium të varfëruar, gjatë bombardimeve të vitit 1999. Ai thotë se bombat kanë shkaktuar një dëm të madh ambiental dhe lidhen drejtpërdrejt me shtimin e pacientëve të sëmurë me kancer në gjithë Serbinë.

Siç pretendon ai, bëhet fjalë për 33 mijë të sëmurë me kancer që prej atij viti. Aleksiq thotë se bombat me uranium të varfëruar mund të konsiderohen gati si bërthamore. Dhe kjo bie ndesh me ligjet ndërkombëtare kundër armëve të shkatërrimit në masë, por edhe me vetë rregulloren e NATO-s.

Grupi i juristëve pretendon gjithashtu se në raporte të ndryshme, NATO e ka pranuar përdorimin e municioneve me mbushje me uranium të varfëruar, si në luftën e Kosovës, ashtu edhe gjatë bombardimeve në Irak në vitin 1991. Deri më tani nuk është ngritur asnjë padi penale në strukturat e drejtësisë ndërkombëtare sepse uraniumi i varfëruar nuk konsiderohet armë e shkatërrimit në masë, pavarësisht se grupi i juristëve thotë se pasojat janë njëlloj të rënda në ambient dhe në shëndetin e njerëzve.

Aleanca Veri-Atlantike tha se nuk ishte në dijeni të akuzave, që mund të ngrihen për këtë rast. Bombardimet e avionëve të NATO-s në vitin 1999 i dhanë fund masakrave të ushtrisë serbe ndaj popullsisë së Kosovës dhe i hapën rrugë pavarësisë së Kosovës nga Serbia.