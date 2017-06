Edhe Franca voton sot

Votuesit francezë janë drejtuar në qendrat e votimit për të zgjedhur deputetët e rinj, një muaj pas zgjedhjes së Emmanuel Macron si president.

Në garë, është partia e re e presidentit Emmanuel Macron “Republika përpara”, i cili është shprehur optimist se do të fitojë shumicën e 577 ulëseve sa janë gjithsej.

Sondazhet tregojnë se partia e tij e qendrës do të fitojë së paku 30 për qind të votave dhe do të pasohet nga Republikanët e krahut të djathtë me 20 për qind dhe Fronti Kombëtar i ekstremit të djathtë me 17 për qind.