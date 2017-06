Publikohet foto të njërit prej sulmuesve në Londër

Mediat britanike kanë publikuar foto të njërit prejt sulmuesve në Londër, me ç’rast disa persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra janë lënduar.

Gabrile Sciotto është personi që ka arritur ta fotografojë sulmuesin e shtrirë në tokë, në momentin kur ishte qëlluar nga zyrtarët policorë, transmeton Koha.net.

Londra mbrëmë ishte cak i tre sulmeve, në të cilën raportohet se gjashtë persona kanë humbur jetën dhe 48 të tjerë janë lënduar.

London terror attacks: The photographer of this image says it shows the attacker on the ground (Pic: Gabriele Sciotto) pic.twitter.com/mId3dHtHh2