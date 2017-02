Donald Trump nuk do të marrë pjesë në darkën vjetore

Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në darkën vjetore në Shoqatën e Korrespondentëve në Shtëpinë e Bardhë.

Përmes një postimi në Twitter, presidenti amerikan theu traditën gati 100 vjeçare, e cila filloi në vitin 1920, transmeton Koha.net.

Darka është një ngjarje vjetore e profilit të lartë, në të cilën marrin pjesë të famshmit, politikanët dhe gazetarët.

Ky vendim vjen për shkak të “luftës” së Trumpit me mediat.

“Nuk do të marrë pjesë në darkën vjetore të këtij viti në Shoqatën e Korrespondentëve në Shtëpinë e Bardhë. Ju uroj të gjithëve të mirat dhe kaloni një mbrëmje të mrekullueshme!”, ka shkruar Trump në Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!