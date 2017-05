Sot në “Rreth Botës” për ngjarjet e fundit në Britani

Sot në Rreth Botës, flasim për ngjarjet e fundit në Britani të Madhe, sulmin në Manchester dhe nisjen e fushatës zgjedhore.

Ndërkohë Hungaria është në kërkim të rekrutimit të akoma më shumë njerëzve që do të bëhen pjesë e të ashtuquajturve ‘gjuetarët në kufij’ detyra e të cilëve është të kapin secilin refugjat që tenton të kalojë kufirin.

Në ‘Trending’ vjen Pete Souza, ish-fotografi i presidentit Obama i cili tërhoqi vëmendjen e botës me shakatë që po i bënë në Instagram me Donald Trumpin dhe përpjekjet e mjekëve brazilianë për të shëruar pacientët me djegie në lëkurë, me lëkuren e peshkut. ‘Rreth Botës’ fillon nga ora 17.30.