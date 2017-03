Lajçi gati për të shkruar historinë në automobilizëm

Kosova në shtator mund të ketë një kampion evropian në automobilizëm. Këtë sukses e synon Shkëlzen Lajçi me Mitsubishin e tij

Shkëlzen Lajçi synon të shkruajë historinë në auto sportin e Kosovës. Ai beson se mund ta fitojë titullin e kampionit në automobilizëm, sukses që nuk e ka arritur asnjë shqiptar më herët.

“Synimi im është të fitoj titullin e kampionit që në vitin e parë. Do të garoj në Grupin N, Divizioni 2, që është niveli më i lartë i garave në EHC (European Hill Cllimb - Championship). Është hera e parë që një shqiptar nga Kosova, por edhe nga Shqipëria merr pjesë në këtë nivel garash. Jam i vetëdijshëm që konkurrenca është tejet e fortë, por jam optimist se këtë sfidë do ta përfundoj me sukses dhe në shtator do ta festoj titullin”, ka thënë Lajçi.

Deri në garën e parë ka mbetur më pak se një muaj, ndërsa ai shprehet i gatshëm për këtë aventurë.

“Gara e parë zhvillohet më 22 e 23 prill në Austri, pastaj në radhë janë garat në Spanjë dhe Portugali. Unë jam i gatshëm, shpresoj të mos kem problem as me sigurimin e vizës në mënyrë që të kem një nismë të mbarë”, ka shtuar ai.

Në kalendarin e Kampionatit Evropian janë 12 gara dhe pjesëmarrja në to sigurisht që nuk është aspak e lehtë të përballohet as në aspektin financiar.

“Momentalisht nuk kam sponsor. Federata e Auto Sportit e Kosovës (FASK) më ka ndihmuar me një shumë, e cila besoj që mjafton për katër garat e para, e deri atëherë shpresoj të siguroj një sponsor për të siguruar zgjidhje më afatgjate. Në këtë drejtim dua ta falënderoj kryetarin Ismet Rexhepi për përkrahjen e madhe që më ka dhënë”, shprehet Keni.

E, për të marrë pjesë në këtë nivel të garave, sigurisht që edhe vetura duhet të jetë e veçantë. Mitsubishi EVO 9 i tij është i tillë, sepse për këtë ia ka bërë hyzmetin.

“Investimet në veturë kapin shifrën mbi 60 mijë euro. Besoj që gjithçka do të jetë në rregull. Në sport rëndësi ka edhe fati, prandaj shpresoj që edhe ai të jetë me mua”, ka thënë Lajçi.