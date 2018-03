Konfirmohet super BMW-ja i4 i ri elektrik

BMW do të rivalizojë Tesla Model S, me versionin e saj i4 saloon i cili do të jetë i gjithi elektrik e do të mund të përshkojë 700 kilometra rrugë me një mbushje të vetme të baterive e që do të arrijë në 2020-ën.

I bazuar në konceptin iVision Dynamic, i zbuluar gjatë vitit të kaluar në panairin e veturave në Frankfurt, coupe-ja me katër dyer do të qëndrojë në mes të BMW i3 e atij i8 e atij iX3 të ardhshëm, transmeton koha.net.

Shefi i markës gjermane, Herald Kruger ka thënë: Me gjeneratën e pestë të eDrive, veturat tona do të mund të voziten 550 deri 700 kilometra rrugë në fuqi elektrike, varësisht nga modeli. Ne do ta arrijmë këtë me BMW i4”.