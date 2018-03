Citroeni në C4 MPV zëvendëson “Picasson” me Spacetourer

Citroen ka vendosur të zëvendësojë shenjën “Picasso” në modelet e veta MPV dhe familja e automjeteve C4 Picasso në të ardhmen do të quhen C4 Spacetourer.

kanë të bëjnë me versionin e modeleve C4 Picasso – variantet me pesë dhe shtatë ulëse – andaj modeli standard C4 Picasso do të bëhet C4 Spacetourer, ndërsa Grand C4 Picasso do të quhet Grand C4 Spacetourer, transmeton KP.

Citroen në vitin 2017, në Evropë ka shitur 100.000 njësi të modeleve C4 Picasso dhe Grand C4 Picasso, me çka ka forcuar pozicionin e tij në kuadër të segmentit të automobilave.