SEAT Leon Cupra R ST ka bërë paraqitjen ekskluzive në një ngjarje të kompanisë, pak para debutimit në Geneva Motor Show.

Kjo veturë vjen me motor 2.0-litërsh TSI me 296 kuajfuqi, me sistem që tërheqë me të gjitha rrotat. Marshi është DSG.

Vetura e re do të dalë në shitje në fund të vitit 2018.

Kompania ka deklaruar se me këtë veturë synon të mbulojë mungesën e veturave “të bukur e të shpejtë”.