Zbulohet Alfa Romeo Giulietta Sport

Alfa Romeo ka lansuar një version të ri sportiv të Giulietta’s së saj, transmeton koha.net.

Alfa Romeo Giulietta Sport ka rrotat 17 inç sportive ngjyrë të kaltër e mbrojtësit të rrethuar me ngjyrë të kuqe me dy gypa të mëdhenj për shkarkim të gazrave.

Fokusi i këtij modeli është ndjenja e vozitjes se sa dukja e tij.

Alfa është duke ofruar Giulietta Sport me motorin 1.4 litërsh turbocharged me benzinë që prodhon 117 kuaj fuqi e po aq me motorin me naftë 1.6 litërsh.

Këta dy modele shpejtësinë nga 0 në 100 kilometra në orë e arrijnë nga 9.4 deri 10 sekonda.