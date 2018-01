Dizajnimet më inovative të automobilave buzë shpërthimit

Kur të përfundojë viti 2018, bota do të ketë akoma automobila me katër rrota. Shumica dërrmuese e tyre do të jenë me karburante me djegie, naftë apo benzinë, shkruan “Koha Ditore”. Po ashtu ato do të vazhdojnë të mbesin me timon dhe pedalet e zakonshme që tashmë janë bërë tradicionale.

Megjithatë, në 12 muaj do të ketë dinamikë të madhe të punës në autoindustri. Këta 12 muaj pritet t’i tregojnë botës teknologjinë më të re, dizajnime të veçanta dhe inovacione të ndryshme.

Liderët botërorë nuk e pranojnë ndikimin e tyre me ato që i quajnë “pengesa” ligjore, përfshirë mbrojtjen e ambientit e deri te fuqia proceduese e inteligjencës artificiale, e cila mund të veprojë me ngasjen autonome, por këto forca po detyrojnë prodhuesit të shkojnë në drejtime të ndryshme.

Do të duhej të kalonte edhe një kohë për të parë nëse këto “pengesa” do të jenë të mira për tregun botëror. Por, 2018-a pa dyshim që do të japë disa ide fillestare për të ardhmen... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

