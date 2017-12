Vjen në version sportiv modeli më tërheqës i Volkswagenit

Arteon, për momentin ndoshta modeli më tërheqës i Volkswagenit, vjen në version sportiv R-Line.

Për këtë model është përfolur edhe më herët, por tani kanë rrjedhur disa detaje të reja.

Ndër të tjera, Volkswagen Arteon R-Line do të jetë “një veturë me të vërtetë e shkathët dhe e fuqishme”, transmeton Koha.net. Kjo, falë motori të ri 3.0-litër VR6 Turbo i cili aktualisht është në procesin e zhvillimit dhe kapaciteti i tij do të jetë 404 kuajfuqi.

Gjithashtu, Arteon R-Line do të jetë në dispozicion edhe me sistemin e tërheqjes 4Motion në të gjitha rrotat, amortizatorët sportiv, rrotat më të mëdhenj nga alumini, maskën e përparme me logon “R”, si dhe me disa ndryshime në interier, pra me ulëse sportive dhe timon sportiv.

Sa i përket marshit, ende nuk dihet nëse do të jetë në dispozicion edhe marshi manual.