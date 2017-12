Volkswagen i rrallë XL1 “kapet” në rrugë së bashku me disa super vetura

Volkswagen ka dashur të ndërtojë veturën me harxhimet më të vogla që mund të jetë me teknologjinë e asaj kohe, dhe ekonomia e tij është ende mahnitëse.

Me një çmim prej 110 mijë euro dhe të bërë vetëm 200 njësi të tij, Volkswagen XL1 kurrë nuk arriti të ishte më shumë se një kuriozitet në fushën e makinave të gjelbra, transmeton koha.net.

Volkswagen XL1 për ta parë në rrugë është një eksperiencë e rrallë, e afër super veturave Porsche e Ferrari duke edhe kjo një super veturë.

XL1 ishte një super veturë, por në vend se të fokusohet në shpejtësi, ishte e fokusuar më shumë në ekonomi.

Vetura e vogël me dy ulëse arrinte të përshkonte 420 kilometra rrugë me 3.7 litra naftë me motorin me dy cilindra i kombinuar me atë elektrik 20kW të cilët së bashku prodhonin 64 kuaj fuqi e bënin që kjo veturë ta arrinte shpejtësinë maksimale prej 160 kilometra në orë.