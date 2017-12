Hennessey përforcon Corvetten ZR1 në 1200 kuajfuqi

Së fundmi, kompania e njohur Chevrolet ka prezantuar modelin e ri Corvette ZR1 në version Coupe dhe kabrio ndërsa tani kompania e njohur amerikane Hennessey ka përgatitur paketat për përforcimin e këtij modeli.

Standard, Corvette ZR1 ka motor 6.2-litër V8 me kapacitet prej 744 kuajfuqi, i cili është në kombinim me marshin manual me shtatë shpejtësi ose atë automatik me tetë shpejtësi, transmeton Koha.net. Sa i përket çmimit, ZR1 Coupe në SHBA ushton 119,995 dollarë ndërsa ZR1 kabrio 123,995 dollarë.

Hennessey për Corvette ZR1 ofron paketën “HPE850”, “HPE1000” dhe “HPE1200”, ku këto numra në emër i referohen kuajfuqive.

Hennessey Corvette ZR1 HPE850 me kapacitet prej 850 kuajfuqi shpejtësinë nga 0 deri në 100 kilometra në orë e arrin për 2,6 sekonda, versioni HPE1000 për 2,5 sekonda (atë maksimale deri në 354 km/h), si dhe versioni HPE1200 vetëm për 2,2 sekonda (ndërsa atë maksimale deri në 370 km/h).