Zbulohet Skoda Kodiaq SportLine

Skoda ka prezantuar Skoda Kodiaq SportLine në Britaninë e Madhe si dhe çmimi e tij, i cili fillon nga 37 mijë euro.

Skoda Kodiaq ishte zbuluar nga marka çeke në mars të këtij viti në panairin e veturave në Gjenevë, transmeton koha.net.

Modeli standard Skoda Kodiaq SportLine i cili kushton 37 mijë euro ka motorin 1.4 litërsh TSI me benzinë që prodhon 148 kuaj fuqi.

Motori tjetër që do të ofrohet është ai 2.0 litërsh TSI që prodhon 178 kuaj fuqi si dhe dy versione të atij me naftë, 2.0 litërsh, njëri me 148 kuaj fuqi dhe tjetri me 187 kuaj fuqi, ndërsa që të gjitha versionet ofrohen me të gjitha rrotat aktive.