Lincolni nis ringjalljen, zbulon SUV-in e ri super-luksoz

Lincoln ka zbuluar SUV crossover e ri, të cilin do ta prezantojë në panairin e veturave në Los Angelos.

SUV i madhësisë së mesme do të zëvendësojë MKX-në në linjën luksoze të Fordit.

Lincoln me shefin e ri, Kumar Galhotra është duke tentuar të rikthehet në tregun e veturave luksoze për të rivalizuar Cadillacun, BMW, Audi, Mercedes, Lexus e marka të tjera të mëdha, transmeton koha.net.

Modeli Crossover tani është treg duke “shpërthyer”, e Lincoln është i vendosur që ta forcojë markën në tregje të cilat nuk ka qenë e fortë.

Lincoln Black Label Nautilus do të ofrohet me dy motorë të ndryshëm, njërin 2.7 litërsh turbocharged me katër cilindra, i cili prodhon 335 kuajfuqi si dhe një më të vogël, 2.0 litërsh turbocharged që prodhon 245 kuajfuqi, e që të dy me benzinë.