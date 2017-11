Një javë pas premierës së kamionit elektrik Tesla Semi, prodhuesi amerikan ka bërë të ditur edhe çmimin e këtij automjeti.

Versioni bazë me autonomi të vozitjes prej 480 km, do të kushtojë 150.000 dollarë, transmeton KosovaPress. Ata që kërkojnë kamion për relacione më të gjata do të kenë në dispozicion variantin që mund të kalojë 800 km. Ky version do të shitet me çmim prej 180.000 dollarësh.