SEAT Leon ST Cupra R më i shpejtë vjen më 2018

Një model më i shpejtë i SEAT Leon ST Cupra R pritet të vijë vitin e ardhshëm.

Sipas shefit të marketingut në SEAT, Wayne Griffiths, moodeli i ri do të ketë sistem që tërheqë me katër rrotat dhe me motor benzinë me katër cilindra.

Griffiths ka thënë se ka mungesë të veturave të bukra e të shpejta dhe se Cupra do të zë vend në këtë hapësirë të mbetur.

Modeli i ri i ST Cupra R do të ketë 335 kuajfuqi, për dallim nga i kaluari që kishte 306 kuajfuqi.