Si prodhohet BMW i8 Roadster

Gjiganti gjerman e i veturave, BMW, ka publikuar një video ngacmuese në të cilën tregon se si prodhohet modeli i shumëpritur e shumëpërfolur, i8 në version Roadster.

Nën kofanon e BMW i8 Roadster, do të gjendet motori 1.5-litër me tre cilindra dhe motori elektrik ku në total ky Roadster do të jetë me kapacitet prej 420 kuajfuqi, transmeton Koha.net. BMW aktual standard ka 357 kuajfuqi.

Gjenerata e ardhshme e i8 pritet të jetë vetura e vetme elektrike kur do të jetë në dispozicion për treg në vitin 2022.