Përforcohet Mercedes-AMG GT C Roadster në 670 kuajfuqi

Kompania e njohur Wheelsandmore është marrë me modifikimin e një tjetër modeli të Mercedes-AMG. Fjala është për versionin GT C Roadster.

Tani, motori Bi-Turbo V8 i Mercedes-AMG GT C Roadster është përforcuar në 670 kuajfuqi, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, ky GT C Roadster vjen edhe me sistemin sportiv të shkarkimit të gazrave nga çeliku, maskën e përparme me ngjyrë të zezë, eksterier me ngjyrë të zezë Satin, amortizatorët e modifikuar, si dhe me set të ri të rrotave 21-inç nga alumini me goma Michelin Pilot Supersport (245/30 dhe 325/25).