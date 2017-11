Prezantohet Rolls-Royce Wraith me pamje elegante

Kompania R1 Motorsport prezanton modelin e modifikuar Rolls-Royce Wraith, me eksterier elegantë me ngjyrë të zezë.

Së bashku me eksterierin, ngjyrën e zezë ka marrë edhe elemente të tjera, si rrotat, maska e përparme, etj., por ky model vjen me xhamat e errët, ulëset prej lëkure me ngjyrë portokalli, transmeton Koha.net.

Ky Rolls-Royce Wraith vjen me rrotat Forgiato Tec 3.1 me diametër prej 24-inç dhe me goma Pirelli P Zero Nero.

Për më tepër shikoni fotografitë.