Volkswagen i shton modelit Polo edhe versionin SUV

Volkswagen pritet të prezantojë një model SUV të ri të bazuar në modelin Polo crossover.

Polo SUV do të huazojë stilin nga modeli i madh i Volkswagenit, T-Roc, transmeton koha.net.

Polo SUV do të jetë i bazuar në platformën e vogël MQB, ndërsa detajet e motorëve që do të ofrohen me këtë model ende nuk janë zbuluar, por pritet që të startojnë nga ai 1.0 litërsh me tre cilindra turbo me benzinë që prodhon 109 kuaj fuqi.