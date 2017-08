Skoda po bën gati Rapidin e ri për vitin 2019

Skoda është duke përgatitur një version krejtësisht të ri të Rapid Spaceback për lansim në vitin 2019.

Sipas “AutoExpress”, dizajni do të ketë elemente nga modeli aktual, por do të jetë me më shumë lakime. Pjesa e përparme do të ketë dizajn që dallon nga Skodat tjera.

Rapid Spaceback do të vijë me motor dizel dhe benzinë, me 1.0-litërsh benzinë dhe 2.0-dizel.

Rapidi i ardhshëm do të dalë në shitje në mes të vitit 2019.