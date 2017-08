Automobilat më të shpejtë elektrikë

Automobilat e sotëm elektrikë kanë shpejtësi marramendëse. Edhe pse arrijnë që të garojnë edhe me automobilat me djegie, ata elektrikë nuk emitojnë fare gazra ndotës.

Automobilat elektrikë pritet që për disa vjet të dominojnë mbi modelet me djegie, shkruan sot “Koha Ditore”. Shenjë tjetër për rritjen e tregut të automobilave elektrikë është edhe numri i madh i njerëzve që synojnë të thyejnë rekorde shpejtësie me to si dhe nisja e garës Formula E me automobila elektrikë.

Automobilat elektrikë të sotëm mund të shtyhen me automobilat tjerë me djegie edhe në përshpejtimin nga 0 në 100 kilometra për orë, në arritjen e rekordeve në gara të ndryshme apo edhe në shtegun e njohur të Nurburgringut... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

