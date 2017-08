Volkswagen ngacmon entuziastët me SUV-in e ri

Volkswagen ka treguar se do t’i shtoj edhe një model familjes së saj të SUV-ëve, i quajtur T-Roc i cili do të prezantohet me 23 gusht në një ngjarje speciale.

Marka gjermane tani ka lansuar një video të modelit të ri T-Roc, për të ngacmuar adhuruesit e veturave, por duke mos zbuluar shumë gjëra për të, transmeton koha.net.

Mekanikisht, T-ROC do të jetë shumë i ngjashëm me Audi Q2, e edhe me gjatësi 4.2 metra e me gjerësi 1.8m.

Motorët për t’u zgjedhur me benzinë pritet të jenë: 1.0 litërsh turbo me tre cilindra që prodhon rreth 125 kuaj fuqi, 1.5 litërsh TSI EVO turbo me 148 kuaj fuqi.

Ndërsa ata me naftë: 1.6 litërsh me 115 kuaj fuqi si dhe 2.0 litrësh TDI me 148 kuaj fuqi.