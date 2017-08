Audi shton versionin “Quattro” për modelin Q2

Audi ka zgjeruar vargun e versioneve të modelit Q2, duke shtuar versionin me të gjitha rrotat aktive “Quattro” me motorin 2.0 litërsh turbocharged TFSI me katër cilindra me benzinë.

Versioni i ri 2.0 TFSI quattro në modelin Q2 tani për tani është versioni më i fuqishmi i ofruar, të paktën deri në lansimin e modeleve S Q2 e RS Q2, transmeton koha.net.

Audi Q2 quattro TFSI ka 187 kuajfuqi, shpejtësinë nga 0 në 100 kilometra në orë e arrin për 6.5 sekonda ndërsa shpejtësinë maksimale 223 kilometra në orë.

Ky version tashmë mund të blihet me çmim prej 35 mijë euro.