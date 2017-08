Konfirmohet data e lansimit të Tesla Model Y SUV

Prezantimi i Tesla Model 3 të ri ka nisur një epokë të re të makinave më të përballueshme nga kompania e veturave elektrike kaliforniane.

Modeli i ardhshëm është crossover, i madhësisë së vogël i quajtur Model Y, dhe do të lansohet në 2019-n, transmeton koha.net.

Ky do të jetë një hap i rëndësishëm në “planin e madh” të dytë të Teslas, i cili do të zgjerojë këtë markë përtej linjës së saj të tanishme me modelin si kamionçinë elektrike, roadster e kamionë për transportim të peshave të rënda, si dhe autobusë.

Duke ofruar SUV me çmim më të lirë, Tesla është duke hyrë në një treg i cili është shumë fitimprurës.

Tesla Model Y SUV do të ketë platformën e njëjtë me Model 3, kështu pritet të jetë edhe distanca që mund të kalohet me një mbushje të vetme të baterive, e cila në modelin standard është 350 kilometra rrugë dhe edicionit më special ‘Long Range’ 500 kilometra rrugë.