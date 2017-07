Volkswagen shton disa modele të Transporter me benzinë si alternativ të atyre me naftë

Volkswagen ka zbuluar disa motorë të ri me benzinë për gamën e modelit Transporter, si alternativë e atyre me naftë.

Dy motorë të ri me benzinë tani i janë shtuar këtij modeli, që të dy janë 2.0 litërsh turbocharged TSI, transmeton koha.net.

Njëri version ka 148 kuaj fuqi e tjetri më i fuqishëm me 201 kuaj fuqi ndërsa që të dy fuqinë e tyre e dërgojnë në rrotat e para.

Një version me të gjitha rrotat aktive ofrohet po ashtu me një version të motorit më të fuqishëm, 2.0 litërsh.

Për shembull, një kombibus Transporter me 148 kuaj fuqi, 2.0 litërsh me benzinë kushton rreth 1,500 euro më pak se sa ai me 148 kuaj fuqi 2.0 litërsh me naftë TDI.