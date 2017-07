Vauxhall zbulon Insignian e ri GSi me 257 kuaj fuqi

Vauxhall ka prezantuar modelin sportiv të Insignia me 257 kuaj fuqi, me shumë përditësime të mbrojtësve e me të gjitha rrotat aktive.

Vauxhall Insignia GSi do të debutojë në panairin e veturave në Frankfurt, i cili mbahet në shtator të këtij viti.

Insignia GSi me benzinë ka motorin 2.0 litërsh me katër cilindra turbo, i cili prodhon 257 kuaj fuqi ndërsa ka marshin me tetë shpejtësi automatike.

Nga brenda ka ulëset unike, si dhe të gjithë interierin sportiv.