Ferrari zhvillon SUV-in?

F16X është emri kodues nën të cilin Ferrari planifikon të “tradhtojë parimet” dhe nën të cilin po zhvillon automjetin crossover.

marrë me këtë projekt në bazën e vet në Maranela, ndërsa SUV-i i parë në historinë e Ferrarit pritet të dalë në tre në vitin 2021, transmeton KosovasPress.

Edhe pse drejtuesit e kompanisë që disa herë kanë folur se “as të vdekur nuk do të lëshoheshin në prodhimin e SUV”, burime të afërta me gazetën pohojnë se ata megjithatë kanë lëshuar pe.

Sidoqoftë, spekulohet se automjeti do të prodhohet në platformën GTC4Lusso dhe se do të ketë motor V8 hibrid. Moto1 shkruan se italianët do të provojnë edhe një model të linjës së saj së kuqe - F16X me pesë dyer.