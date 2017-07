Kështu mund të duket BMW Series 6 Gran Turismo në version për të gjitha terrenet

Dizajneri i famshëm i pavarur, X-Tomi Design, së fundmi është marrë me pamjen e mundshme të BMW Series 5 Cross Touring.

Ttani, përmes publikimit të një fotografi, X-Tomi Desing ka shpalosur idenë e tij se si mund të duket gjenerata e re e BMW Series 6 Gran Turismo në version për të gjitha terrenet, Cross, transmeton Koha.net.

Nëse ndonjëherë shfaqet, BMW Series 6 Gran Turismo Cross do të duhej të vinte me amortizatorët e modifikuar, sistemin e tërheqjes xDrive me të gjitha rrotat, rrotat më të mëdha nga alumini, mbajtëset mbi çati, si dhe eksterier i modifikuar me disa elemente shtesë për siguri.