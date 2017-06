Jaguar lanson motorin e ri të fuqishëm

Kompania e njohur britanike, Jaguar, ka lansuar motorin e ri të quajtur Ingenium.

Ingenium është motor benzinë 2.0-litër Turbo i cili është me kapacitet prej 300 kuajfuqi, transmeton Koha.net.

Jaguar XE me këtë motor, shpejtësinë nga 0 deri në 100 kilometra në orë e arrin për 5,5 sekonda, ndërsa shpenzon karburant mesatarisht 6,9-litër në 100 km.

Këtë motor do ta ketë edhe modeli XF, i cili nga 0-100/km do ta arrijë për 5,6 sekonda dhe do të shpenzojë karburant mesatarisht 7.2-litër/100 km, si dhe modeli F-Pace i cili shpejtësinë deri në 100 km do ta arrijë për 6 sekonda dhe do të shpenzojë karburant mesatarisht 7.7-litër/ 100 km.