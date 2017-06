Vetura e parë elektrike e Subarus vjen në 2021-ën

Nëse ka diçka që njihet Subaru, përveç nofkës “Mercedes japonez”, atëherë janë motorët e tij të fuqishëm.

Megjithatë, koha e re kërkon drejtim të ri, dhe kështu japonezët seriozisht planifikojnë të sjellin veturën e parë të tyre elektrike.

Nëse çdo gjë shkon sipas planit, Subaru EV premierën do ta mbajë në vitin 2021, transmeton Koha.net. Modeli i ri do të vijë me të njëjtën platformë sikurse Impreza, ndërsa kostot e zhvillimit nuk do të jenë të larta dhe Subaru elektrik do të bazohet në modelin aktual.

Kjo kompani japoneze, po ashtu, punon edhe në gjeneratën e re të motorëve hibridë, të cilët pritet të arrijnë në tremujorin e fundit të vitit 2018.