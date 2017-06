Si duket VW Polo i ri

Në prag të premierës zyrtare, në internet tashmë janë paraqitur fotot e brezit të gjashtë të modelit Polo.

Volkswagen zyrtarisht sot pasdite do ta prezantojë Polo e ri, e deri sa të mos dimë detaje të tjera teknike të tij, shikoni këto foto të cilat zbulojnë dizajnin evoluuar e të pritur nga jashtë që ndërlidhte me pamjen e pararendësit.

Pos versionit me pakon R Line , është edhe Polo GTI me ngjyrë të kuqe i cili mendohet se do të ketë motorin 2.0 TSI me 200 kuaj fuqi.